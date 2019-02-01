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Ankara’da Türk-Libya Müteahhitlik Ortak Çalışma Grubu toplantısı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 09:57 | Son Güncelleme

Ankara’da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Planlama Bakanı Taher Jehaimi başkanlığında “Türkiye-Libya Müteahhitlik Ortak Çalışma Grubu” toplantısı gerçekleştirildi.“Türkiye-Libya Müteahhitlik Ortak Çalışma Grubu” toplantısı, Ankara’da gerçekleştirildi.

Ankara’da Türk-Libya Müteahhitlik Ortak Çalışma Grubu toplantısı yapıldı

Ankara’da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Planlama Bakanı Taher Jehaimi başkanlığında “Türkiye-Libya Müteahhitlik Ortak Çalışma Grubu” toplantısı gerçekleştirildi.
“Türkiye-Libya Müteahhitlik Ortak Çalışma Grubu” toplantısı, Ankara’da gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, toplantıda yaptığı konuşmada Türk hükümeti olarak Libya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine büyük önem verdiklerini belirterek, iki ülke arasındaki ticaretin 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 65,3 artış göstererek 1,9 milyar dolara ulaştığını kaydetti. İki ülkenin ticari ve ekonomik ilişkilerinin en önemli unsurlardan birini teşkil eden müteahhitlik sektöründe 2011 yılında Libya’da yaşanan olayların etkisinin halen devam ettiğine işaret eden Pekcan, Türk firmalarının çok sayıda projesinin Libya’da yaşanan olaylardan etkilendiğini söyledi. Bakan Pekcan, yarım kalan projelerde tekrar işbaşı yapılarak Libya’nın kalkınma sürecine Türk müteahhitlerinin verdiği katkıların devam etmesini arzuladıklarını ifade etti. Libya’da Türk müteahhitlerin tekrar işbaşı yapabilmelerine yönelik sorunların Türk firmalarıyla Libyalı işveren idarelerin proje bazlı birebir görüşerek çözüme kavuşturulmasının en uygun yöntem olduğuna işaret eden Pekcan, bu görüşmelerin de en kısa sürede başlamasını istediklerini ifade etti.
Libya Planlama Bakanı Jehaimi ise iki ülke ilişkilerinin her alanda geliştirilmesine önem verdiklerini dile getirerek, Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin özelikle altyapının yeniden inşası için kapsamlı bir plan hazırladığını belirtti. Bu kapsamda Türk firmalarının geçmişte olduğu gibi bu çalışmalarda yer almasını istediklerini ifade eden Jehaimi, geçmişten kaynaklanan sorunların firma ve işveren idare arası görüşmelerle aşılması konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.
Toplantının sonunda Ortak Çalışma Grubunca Türk firmaların Libya’da yarım kalan projelerinin devamına yönelik çalışmaların başlatılması konusunda mutabık kalınırken, firmalar ile işveren idareler arasında görüşmelerin başlatılmasına yönelik niyet beyanını içeren bir toplantı tutanağı imzalandı.
Ticaret Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Müteahhitler Birliği, DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi, Türkiye Bankalar Birliği, Libya’da İş Yapan Müteahhitler Birliğinin yanı sıra, Konut ve Altyapı Projeleri ile Ulaştırma Projeleri Uygulama Kurumları, Libya Sayıştayı, İdari Merkezlerin Geliştirilmesi Kurumu (ODAC) gibi Libya’nın alt ve üst yapı projelerini yürüten işveren idarelerin temsilcileri katıldı.

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