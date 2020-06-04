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Ankara'da Türkiye-Libya Zirvesi

04.06.2020 12:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara’da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Lideri Fayiz es Sarrac’la biraraya gelecek. Görüşmenin saat 14 civarında gerçekleşmesi bekleniyor

Ankara'da Türkiye-Libya Zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara’da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Lideri Fayiz es Sarrac’la biraraya gelecek. Görüşmenin saat 14 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

İki liderin Libya’da gelinen son durum, barış süreci ve ateşkesle Doğu Akdeniz ve petrol arama faaliyetleri konularını masaya yatırması bekleniyor.

Türkiye, Sarrac hükümetine geçtiğimiz yıl Kasım ayında imzalanan “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması ve Askeri İşbirliği Anlaşması”ndan bu yana askeri olarak da destek sağlıyor.

Son aylarda Türkiye’nin de verdiği askeri destekle birlikte General Halife Hafter’e bağlı güçler gerilemiş durumda. Türkiye’nin ülkedeki iç çatışmada Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne destek vermesine karşın General Hafter de Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Mısır tarafından destekleniyor.

Erdoğan Sarrac görüşmesinden birkaç gün önce hükümet güçleri Trablus havalimanında kontrolü yeniden sağlamayı da başardı. Ancak Hafter güçleri de bölgede denetimi yeniden ele geçirdiklerini öne sürüyor.

Pazartesi günü Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu, ülkede çatışan tarafların yeniden ateşkes görüşmelerine başlamak konusunda uzlaştıklarını açıklamıştı.

Reuters Haber Ajansı’na konuşan ismi açıklanmaya bir Türk yetkili bu ateşkes görüşmeleri öncesinde hükümet güçlerinin havaalanında yeniden kontrolü sağlamasının son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Aynı yetkili bugün Erdoğan ve Sarrac arasında yapılacak görüşmede ateşkes müzakereleri öncesinde uygulanacak stratejinin de konuşulacağını ifade etti.

Öte yandan Sarrac, Ankara’yı ziyaret ederken Libya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri da Moskova’da temaslarda bulunmak üzere Rusya’ya gitti. Aynı esnada Hafter’in de Mısır’da savunma yetkilileriyle biraraya geldiği belirtiliyor.

Türkiye, “darbeci” olarak nitelediği General Hafter’e destek veren ülkeleri de eleştiriyor.

Libya ile işbirliği Akdeniz’de Türkiyenin hakları açısından önem teşkil ederken Mısır’ın hemen yanıbaşında olan bir ülke olmasıyla da stratejik bir önem teşkil ediyor. Başta Yunanistan olmak üzere bölge ülkeleri Türkiye’nin Libya’yla yaptığı deniz yetki alanları anlaşmasını eleştiriyorlar.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yaptığı açıklamada tüm dünya Türkiye’nin bölgede dengeleri değiştirdiğini kabul ettiğini söyleyerek Türkiye’nin Akdeniz’de çıkarlarının söz konusu olduğunu dile getirmişti.

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