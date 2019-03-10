Ankara'da üç katlı bina çökme tehlikesiyle boşaltıldı

ANKARA, (DHA) - ANKARA'nın Altındağ ilçesinde taşıyıcı kolonlarında çatlaklar oluşan üç katlı apartmanda yaşayanlar tahliye edildi.Plevne Mahallesi Eflatun Sokak üzerinde bulunan apartmanın en üst katındaki dairede yaşayanlar, sabaha karşı saat 04.30 sıralarında kolonlarda oluşan çatlakları fark ederek komşularına haber verdi. Apartman sakinleri, çatlakların derinliğinden endişe duyarak durumu polis, AFAD ve belediyeye bildirdi. Apartmanı inceleyen AFAD ekipleri, binanın çökme riski altında bulunduğunu belirledi. Polis, alınan tahliye kararının ardından binadakilere megafonla anons yaptı. Hızla binayı terk eden vatandaşlar, sokak üzerinde endişeli bekleyişe geçti. Binada kalanların olması ihtimaliyle sokak üzerinde yoklama yapıldı. 21 dairenin bulunduğu apartmandan çıkan vatandaşlar, komşularının yanına sığındı. Gidecek yeri olmayanlar ise polis ekiplerince Ankara Valiliği'nin anlaşmalı olduğu otellere yerleştirildi.Apartmanın 2 numaralı dairesinde yaşayan Mete Kayman, polisin anonsunu duyarak apar topar dışarı çıktıklarını belirterek, "AFAD ekipleri kontrol edecekmiş. Kolonlarda birkaç yerde çatlaklık var. 6 yıllık bir bina burası, müteahhit yapımı" şeklinde konuştu.

