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Ankara’da Ukrayna esintisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 17:13 | Son Güncelleme

Ödüllü şef Yurii Kovryzhenko’nun katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilecek olan “Ukrayna Yemek Günleri” etkinliği öncesinde basın toplantısı düzenlendi.Ödüllü şef ve TV sunucusu Yurii Kovryzhenko’nun katılımıyla gerçekleştirilecek olan “Ukrayna Yemek Günleri” etkinliği öncesi Ankara HiltonSA’da basın toplantısı gerçekleştirildi.

Ödüllü şef Yurii Kovryzhenko’nun katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilecek olan “Ukrayna Yemek Günleri” etkinliği öncesinde basın toplantısı düzenlendi.
Ödüllü şef ve TV sunucusu Yurii Kovryzhenko’nun katılımıyla gerçekleştirilecek olan “Ukrayna Yemek Günleri” etkinliği öncesi Ankara HiltonSA’da basın toplantısı gerçekleştirildi. Şef Kovryzhenko, özel pişirme istasyonunda Ukrayna’ya özgü birkaç lezzeti basın mensuplarına sundu. Ukrayna Büyükelçiliği işbirliğiyle düzenlenen etkinlik 3-4-5 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Türk yemekleriyle ilgili görüş bildiren Şef Kovryzhenko, bir halkın kültürünü ve ruhunu hissetmek için en güzel tercihin sokak yemekleri olduğunu söyleyerek, “İstanbul’da olduğum zaman ben sokak yemeklerinin tadına bakmaya karar verdim. Bunlar arasında balık ekmeği çok beğendim. Balık çeşitlerinin tadına da bakma fırsatım oldu. Ankara’da sadece bir yere gidebildim ama oradaki meze çeşitliliği beni çok etkiledi. Ukrayna’da mezeler daha kolay şeylerden oluşuyor. Burada meze sunarken insanlar o kadar çok işlem yapıyor ve titizlikle çalışıyorlar. Özellikle yoğurtlu mezeler beni çok etkiledi. Bunun yanı sıra avakado ve karidesten yapılan mezeleri de çok beğendim” diye konuştu.
Programa Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybıha, Ankara HiltonSA genel müdürü Marc O. Schumacher katıldı.

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