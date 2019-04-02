Ankara'da Ukrayna Yemek Günleri

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen "Ukrayna Yemek Günleri" etkinliği başkent Ankara'da başladı.

Etkinlik için düzenlenen basın toplantısına, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Ukrayna'dan gelen konuk şef İurii Kovryzhenko ve etkinliğe ev sahipliği yapan Ankara HiltonSA'nın Genel Müdürü Marc Schumacher katıldı.

Büyükelçi Sybiha, etkinlikle Ukrayna kültürünün Ankara'da tanıtılacağını belirtti.

Sybiha, böyle bir organizasyonun düzenlenmesinin Ukrayna'nın tanıtımı için eşsiz bir fırsat olduğunu vurgulayarak, "Bu tarz etkinlikler, komşu ülkeler hakkında daha fazla bilgi edinmeye fırsat veriyor. Türkiye ve Ukrayna birçok alanda ortak çalışarak, aradaki iş birliğini geliştirmeye çalışıyor. İki ülke, stratejik ortaklık ve üst düzey politik ilişkiye sahip. Bunlar, bizim ekonomik ve insani ilişkilerimizi geliştiriyor." diye konuştu.

Ukrayna Yemek Günleri’nin birçok ülkede organize edildiğini dile getiren Sybiha, "Türkiye’de Ukrayna yemek kültürünü tanıtmak çok zor çünkü Türkiye dünyanın en iyi mutfağına sahip." ifadelerini kullandı.