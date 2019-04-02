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Ankara'da Ukrayna Yemek Günleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 17:04 | Son Güncelleme

Ankara'da Ukrayna Yemek Günleri

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen "Ukrayna Yemek Günleri" etkinliği başkent Ankara'da başladı.

Etkinlik için düzenlenen basın toplantısına, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Ukrayna'dan gelen konuk şef İurii Kovryzhenko ve etkinliğe ev sahipliği yapan Ankara HiltonSA'nın Genel Müdürü Marc Schumacher katıldı.

Büyükelçi Sybiha, etkinlikle Ukrayna kültürünün Ankara'da tanıtılacağını belirtti.

Sybiha, böyle bir organizasyonun düzenlenmesinin Ukrayna'nın tanıtımı için eşsiz bir fırsat olduğunu vurgulayarak, "Bu tarz etkinlikler, komşu ülkeler hakkında daha fazla bilgi edinmeye fırsat veriyor. Türkiye ve Ukrayna birçok alanda ortak çalışarak, aradaki iş birliğini geliştirmeye çalışıyor. İki ülke, stratejik ortaklık ve üst düzey politik ilişkiye sahip. Bunlar, bizim ekonomik ve insani ilişkilerimizi geliştiriyor." diye konuştu.

Ukrayna Yemek Günleri’nin birçok ülkede organize edildiğini dile getiren Sybiha, "Türkiye’de Ukrayna yemek kültürünü tanıtmak çok zor çünkü Türkiye dünyanın en iyi mutfağına sahip." ifadelerini kullandı.

- "Ukrayna kültürünü Türkiye'de görmek mümkün"

Ukraynalı şef Kovryzhenko da Türkiye ile Ukrayna arasında komşuluktan öte bir ilişki olduğunu söyledi.

Kovryzhenko, "İki ülkenin tarihte birçok ortak hatırası var. Türk kültürünü Ukrayna'da, Ukrayna kültürünü ise Türkiye'de görmek mümkün. Örneğin, Ukrayna’da birçok farklı Türk yemeği seviliyor. Ben de bir şef olarak Türk yemeklerini kullanıyorum." diye konuştu.

Ukrayna Yemek Günleri organizasyonunda emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Kovryzhenko, etkinlik boyunca Ukrayna mutfağından hem geleneksel hem de yeni tatlarının servis edileceğini belirtti.

Hilton SA Genel Müdürü Schuacher de programın gerçekleşmesinde büyük emeği olan Ukrayna Büyükelçiliğine teşekkürlerini iletti.

Basın toplantısının ardından şef Kovryzhenko, Ukrayna'nın geleneksel yemeklerinden Kholodets (Tavuklu Jöle) pişirerek, toplantıya katılanlara ikram etti.

Ukrayna Yemek Günleri, 6 Nisan Cumartesi gününe kadar ziyarete açık olacak.

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Ukrayna Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha yemek günleri

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