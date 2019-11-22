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Ankara'da, 'Uluslararası 3'üncü Ekmek Festivali' başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 14:42 | Son Güncelleme

ANKARA'da, 'Uluslararası 3'üncü Ekmek Festivali' Çankaya Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde başladı.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, 'Uluslararası 3'üncü Ekmek Festivali' Çankaya Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde başladı. 3 gün sürecek festivalde şekersiz ve glütensiz ekmekten, siyez buğdaylı ekmeğe kadar birçok ekmek çeşidi yer alıyor.
Ankara'da Ruan Fuarcılık tarafından düzenlenen, 'Uluslararası 3'üncü Ekmek Festivali' Çankaya Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde başladı. Festival kapsamında, Almanya, Ukrayna, Azerbaycan gibi 17 ülkenin ekmek ve unlu mamullerinin sergilendiği stantlar kuruldu. Festivalde, Türkiye'ye özgü yapım şekli ve tadı olan birçok ekmek türü şef aşçılar ve üreticiler tarafından tanıtıldı. 3 gün boyunca sürecek festival kapsamında, ekmek çalıştayları ve tadım etkinlikleri düzenlenecek. Festival Genel Koordinatörü Yeliz Göçbak, geçtiğimiz 2 yıl boyunca düzenlenen festivale yoğun ilgi olduğunu söyleyerek, "Bu sene de aynı yoğunluğu bekliyoruz. Çünkü, Türk insanı ekmeği seviyor. Ama ekmek tüketilmemesi gerektiğine dair o kadar bilgi kirliliği var ki, vatandaşlarımız aslında buraya geldiklerinde de o yanlış bildiklerinin yerine doğrusunu koyabilecekler. Ekmekten vazgeçmeden en doğru ekmeği nasıl tüketmeleri gerektiklerini öğrenebilecekler. Festivalimiz uluslararası ve bu yıl yine 17 farklı ülke var" dedi.
'VATANDAŞLAR EKMEĞİN RENGİNDEN DOLAYI ŞAŞIRIYOR'
Festivalde ziyaretçilerin en çok dikkatini çeken ise mor ekmek oldu. İşletmeci Süleyman Dursun, Ankara'ya mor ekmeği ilk kez getiren firmanın kendileri olduğunu söyleyerek, "İstanbul Üniversitesi Ankara Bilim Merkezi görevlisi Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibi tarafından mor ve kırmızı meyve ve sebzelerin renk pigmentleriyle elde ettikleri karışımı ekmek haline getiriyoruz ve insanlarımıza sağlık sunuyoruz. Renginden dolayı şaşırıyorlar ama biraz anlatınca vatandaşlarımızın ilgisini çekiyor ve olumlu tepkiler alıyoruz" diye konuştu.

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