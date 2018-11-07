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Ankara'da Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali başlıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 11:43 | Son Güncelleme

ANKARA'da bu yıl 2'ncisi düzenlenecek Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali, 11 Kasım Pazar günü başlıyor.

Ankara'da Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali başlıyor

ANKARA, (DHA) - ANKARA'da bu yıl 2'ncisi düzenlenecek Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali, 11 Kasım Pazar günü başlıyor. Farklı yaş gruplarından çocukları, gençleri ve ebeveynleri buluşturan festivalin bu yılki ana teması, 'mülteci çocuklar' olarak belirlendi.
20 çocuğun emeği ve gönüllülerin katılımıyla hazırlanan festival, Yılmaz Güney Sahnesi başta olmak üzere, Sinetopya, ODTÜ Mezunlar Derneği, Bademlidere Çankaya Evi gibi merkezlerde; 60 film gösterimi, söyleşiler, paneller, uzman eğitmen ve sanatçılarla oluşturulan atölye ve gösterimlerle sinemaseverlerle buluşacak.
ANA TEMA MÜLTECİ ÇOCUKLAR
Festivalde, mülteci çocuklarla ilgili farkındalık yaratmak üzere film gösterimlerinin yanı sıra bir de panel düzenlenecek. Katılımcı ülkeler arasında Kanada, Hollanda, Avusturya, İran, İsviçre, İsveç, Almanya, İspanya, Küba, Japonya, İzlanda, Belçika, Bangladeş, İngiltere, Fransa, İtalya ve Türkiye bulunuyor.
Cinekid ve KLIK ekipleri, Yannie Dupont Hebert, Hüseyin Tabak, Erhun Altun, Erman Okay’la birlikte, yurtiçi ve yurtdışından gelen önemli yönetmen ve konukların söyleşilerinin yanı sıra çocuk kitapları yazarı Behiç Ak da festivalin onur konuğu olarak sinemaseverle buluşacak.
Festival, 'Toplumsal Cinsiyet', 'Yaratıcı Yazarlık', 'Ekoloji Dostu Çocuklar', 'Karikatür', Hollanda'dan 'CineKid Workshop', 'Basit Sinema Yapım', 'Bergman 100. Yaş Çocuklarla Sanat', 'Resim' ve 'Sözsüz İşler' atölyeleriyle dolu dolu bir program sunuyor.
SENARYOLARI ÇOCUKLAR YAZDI
Festivalin en renkli gösterimleri arasında çocukların kendi senaryolarını yazdıkları, oynadıkları ve yönettikleri filmlerin gösterimi, kendi oyunculuklarını üstlendikleri 'Ah Şu Anneler Babalar' adlı tiyatro oyunu ve 1000 Çocuk Korosu yer alıyor.
18 Kasım’da son bulacak festivalin tüm gösterimleri ve etkinlikleri çocuklar için ücretsiz. Detaylı bilgi, www.cocuksinemasi.com adresinden edinilebilir.

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