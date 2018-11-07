Ankara'da Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali başlıyor

ANKARA, (DHA) - ANKARA'da bu yıl 2'ncisi düzenlenecek Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali, 11 Kasım Pazar günü başlıyor. Farklı yaş gruplarından çocukları, gençleri ve ebeveynleri buluşturan festivalin bu yılki ana teması, 'mülteci çocuklar' olarak belirlendi.
20 çocuğun emeği ve gönüllülerin katılımıyla hazırlanan festival, Yılmaz Güney Sahnesi başta olmak üzere, Sinetopya, ODTÜ Mezunlar Derneği, Bademlidere Çankaya Evi gibi merkezlerde; 60 film gösterimi, söyleşiler, paneller, uzman eğitmen ve sanatçılarla oluşturulan atölye ve gösterimlerle sinemaseverlerle buluşacak.
ANA TEMA MÜLTECİ ÇOCUKLAR
Festivalde, mülteci çocuklarla ilgili farkındalık yaratmak üzere film gösterimlerinin yanı sıra bir de panel düzenlenecek. Katılımcı ülkeler arasında Kanada, Hollanda, Avusturya, İran, İsviçre, İsveç, Almanya, İspanya, Küba, Japonya, İzlanda, Belçika, Bangladeş, İngiltere, Fransa, İtalya ve Türkiye bulunuyor.
Cinekid ve KLIK ekipleri, Yannie Dupont Hebert, Hüseyin Tabak, Erhun Altun, Erman Okay’la birlikte, yurtiçi ve yurtdışından gelen önemli yönetmen ve konukların söyleşilerinin yanı sıra çocuk kitapları yazarı Behiç Ak da festivalin onur konuğu olarak sinemaseverle buluşacak.
Festival, 'Toplumsal Cinsiyet', 'Yaratıcı Yazarlık', 'Ekoloji Dostu Çocuklar', 'Karikatür', Hollanda'dan 'CineKid Workshop', 'Basit Sinema Yapım', 'Bergman 100. Yaş Çocuklarla Sanat', 'Resim' ve 'Sözsüz İşler' atölyeleriyle dolu dolu bir program sunuyor.
SENARYOLARI ÇOCUKLAR YAZDI
Festivalin en renkli gösterimleri arasında çocukların kendi senaryolarını yazdıkları, oynadıkları ve yönettikleri filmlerin gösterimi, kendi oyunculuklarını üstlendikleri 'Ah Şu Anneler Babalar' adlı tiyatro oyunu ve 1000 Çocuk Korosu yer alıyor.
18 Kasım’da son bulacak festivalin tüm gösterimleri ve etkinlikleri çocuklar için ücretsiz. Detaylı bilgi, www.cocuksinemasi.com adresinden edinilebilir.
FOTOĞRAFLI
Aziz Kocaoğlu AK Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya yanıt verdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor
Antalya'da 'arabayı satsan bu cezayı ödeyemezsin' sözü gerçek oldu
Bu meyve koca bir uçağı durdurmaya yetti!
AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?
Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı! İşte 7 Kasım 2018 hava durumu raporu
Okulda rezalet! Öğretmen 20 öğrenciye kabusu yaşattı
Freud kitaplarıyla kadınları tuzağına düşürdü
Bu karede öyle bir detay var ki…
Hawking uyarmıştı ama... Tarihi adım atılıyor!
Apple'dan çok konuşulacak iPhone XR kararı: Üretimi kesiyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum