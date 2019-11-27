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Ankara'da uluslararası KBRN kongresi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 13:59 | Son Güncelleme

    ANKARA'da, AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) ev sahipliğinde 2'nci Uluslararası Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer (KBRN) Kongresi başladı.

ANKARA'da, AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) ev sahipliğinde 2'nci Uluslararası Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer (KBRN) Kongresi başladı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Ülkemiz AFAD ile ciddi bir KBRN müdahale kapasitesine sahip" dedi.

Alanında Türkiye'nin en kapsamlı organizasyonu olan 2’nci Uluslararası KBRN Kongresi, Ankara'da başladı. 1200 bireysel başvurunun yapıldığı kongreye, yurt içi ve yurt dışından 67 bilimsel başvuru gerçekleştirildi. KBRN konusunda çalışan pek çok grubu bir araya getiren ve AFAD Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu'nda başlayan kongrenin açılışına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu katıldı.

'AMACIMIZ TOPLULUM BU KONUDA BİLİNCİNİN ARTMASI'

Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, amaçlarının toplumda KBRN bilincinin artırılması olduğunu söyledi. Güllüoğlu, "Genelde KBRN vakaları toplumda ya silah ajanlarıyla son birkaç yıl içinde Suriye'de olduğu gibi gördüğümüz ya da daha yoğun bir şekilde kazalarla, son birkaç haftadır intihar vakaları ile gündemimize gelen bir konu başlığı aslında. Ancak KBRN konusu özellikle günümüzde aynı zamanda ileri kimya teknolojisinin, ileri radyolojik teknolojinin de kullanıldığı bir başlığın alt kısmı. Dünyanın gündeminde özellikle Çernobil vakası nükleer kazalar dediğimizde akla gelen ya da kimyasal saldırılar, vakalar dediğimizde de savaş ajanları aklımıza geliyor. Ancak Türkiye'de çoğunlukla bizim uğraştığımız vaka tipi olarak endüstriyel vakalar, okullardaki cıva zehirlenmeleri gibi daha çok kaza temelli yaklaşımlar var. Bunun tabi bilimsel olarak ilerlemelere yansıması, bu konuda çalışan profesyonellerin AFAD'ın, özel sektörün, Sağlık Bakanlığı'nın bu konuya hazırlık yapması bir tarafıyla da toplumun bu konudaki bilincinin artırılması bizim kongreden amaçladıklarımız" dedi.

'81 İLDE AFAD KBRN EKİPLERİ VAR'

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise, AFAD KBRN ekiplerinin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ülkemiz AFAD ile ciddi bir KBRN müdahale kapasitesine sahip. Meydana gelebilecek KBRN olayları için AFAD KBRN saha ekiplerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başındalar, yine 11 bölgesel AFAD Kurtarma ve Arama birliklerinde tam donanımlı ve eğitimli AFAD KBRN ekiplerimiz var. 81 ilimizde KBRN ilk müdahalesi yapabilen AFAD KBRN uzmanları ve ekipleri de var. Ekipmanları ile birlikte her an göreve hazır bulunuyorlar. Ekipler uluslararası standartlarda yerine getirebilme kapasitesine sahipler. Bölgelendirme, ilk müdahale, arama-kurtarma, tespit, teşhis, ölçüm, numune alma ve arındırma yapabiliyorlar, şüpheli ajanların tespiti için teknolojik cihazları, arındırmak içinse özel sıvılar, teknik ekipmanlar ve KBRN ajanlarından korunmak için kişisel koruyucu donanımlara da sahipler, uzmanlıklarını geliştirmek için düzenli olarak hizmet içi eğitimlerine devam ediyorlar."

Kongre cuma gününe kadar devam edecek.

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