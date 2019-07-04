Ankara’da “Uluslararası Sistemin Değişim Sürecinde Hindistan” paneli

Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, yeryüzünün daha güvenli bir yere dönüştürebilmesi için Türkiye ve Hindistan'ın yapabileceği çok şey olduğunu söyledi.

Ankara’da Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) konferans salonunda, Prof. Dr. Tevfik Erdem'in moderatörlüğünde düzenlenen “Uluslararası Sistemin Değişim Sürecinde Hindistan” başlıklı panelde konuşan Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Başbakan Narendra Modi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen 4 senede 5 defa görüştüğünü ve iki liderin arasında iyi bir kimya olduğunu hatırlattı.

İkili ilişkilerde büyük bir ivme yakalandığını belirten Büyükelçi, çok daha fazlası için potansiyel olduğunu ifade etti.

Bhattacharyya, dünyadaki mevcut ekonomik çekimin Atlantik bölgesinden Asya Pasifik bölgesine kaydığını vurgulayarak, "Önümüzdeki günlerde Afrika'nın yükselişine şahit olacağız. İndo-Pasifik bölgesi Türkiye’nin de odağında." diye konuştu.

İki ülkenin birlikte önemli roller üstlenebileceğini belirten Büyükelçi, “Türkiye ve Hindistan'ın yeryüzünün daha güvenli bir yere dönüştürebilmesi için yapabileceği çok şey var.” değerlendirmesinde bulundu.