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Ankara’da “Uluslararası Sistemin Değişim Sürecinde Hindistan” paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 18:58 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya: Türkiye ve Hindistan'ın yeryüzünün daha güvenli bir yere dönüştürebilmesi için yapabileceği çok şey var" - Türkiye Hindistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala: - "İki ülkenin el birliği ve güç birliği yapmasının büyük sonuçları olacaktır”

Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, yeryüzünün daha güvenli bir yere dönüştürebilmesi için Türkiye ve Hindistan'ın yapabileceği çok şey olduğunu söyledi.

Ankara’da Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) konferans salonunda, Prof. Dr. Tevfik Erdem'in moderatörlüğünde düzenlenen “Uluslararası Sistemin Değişim Sürecinde Hindistan” başlıklı panelde konuşan Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Başbakan Narendra Modi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen 4 senede 5 defa görüştüğünü ve iki liderin arasında iyi bir kimya olduğunu hatırlattı.

İkili ilişkilerde büyük bir ivme yakalandığını belirten Büyükelçi, çok daha fazlası için potansiyel olduğunu ifade etti.

Bhattacharyya, dünyadaki mevcut ekonomik çekimin Atlantik bölgesinden Asya Pasifik bölgesine kaydığını vurgulayarak, "Önümüzdeki günlerde Afrika'nın yükselişine şahit olacağız. İndo-Pasifik bölgesi Türkiye’nin de odağında." diye konuştu.

İki ülkenin birlikte önemli roller üstlenebileceğini belirten Büyükelçi, “Türkiye ve Hindistan'ın yeryüzünün daha güvenli bir yere dönüştürebilmesi için yapabileceği çok şey var.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye-Hindistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala da yaptığı konuşmada, iki ülkenin karşılıklı ticaret hacminin 8 milyar dolara ulaştığını anımsattı. Bu miktarın başlangıç olarak düşünülmesi gerektiğini kaydeden Ala, ticari potansiyelin çok daha fazla olduğunu dile getirdi.

Efkan Ala, "İki ülkenin el birliği ve güç birliği yapmasının büyük sonuçları olacaktır." dedi.

Hindistan’daki çok dinli ve çok kültürlü yapı hakkında sunum yapan Doç. Dr. Cemil Kutlutürk, Hindistan ve Türkiye’nin güçlü bir medeniyete sahip olduğunu belirterek, "İki kadim medeniyetin arasındaki ilişkilerin artarak devam etmesi gerekiyor." sözlerine yer verdi.

Panele, iki ülkeden akademisyenler, bürokratlar ve diplomatlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan panel

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