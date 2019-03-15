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Ankara’da Uluslararası Türk Dünyası Multipl Skleroz (MS) Kongresi düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 12:33 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) ve Gülhane Tıp Fakültesi öncülüğünde Ankara’da “Uluslararası Türk Dünyası Multipl Skleroz (MS) Kongresi” gerçekleştirildi.

Ankara’da Uluslararası Türk Dünyası Multipl Skleroz (MS) Kongresi düzenlendi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) ve Gülhane Tıp Fakültesi öncülüğünde Ankara’da “Uluslararası Türk Dünyası Multipl Skleroz (MS) Kongresi” gerçekleştirildi. Kongrede Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde açılacak Türkiye’nin ilk Multipl Skleroz Uygulama ve Araştırma Merkezi de tanıtıldı.
TİKA’nın desteğiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Gülhane Tıp Fakültesi öncülüğünde düzenlenen ’’Uluslararası Türk Dünyası Multipl Skleroz (MS) Kongresi’’nde Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve KKTC ile birlikte 100’e yakın Türk Cumhuriyetleri’nden olmak üzere 300 civarında katılımcı yer aldı. Türkiye’de MS alanında çalışan nöroloji uzmanları ile Türk dünyasındaki nöroloji uzmanlarını hem konuşmacı hem de katılımcı olarak bir araya getiren kongrede, MS’in tanı ve tedavi imkanları ve bu alanda yapılabilecek ortak çalışma ve araştırmaları konuşuldu. Ayrıca MS alanındaki son gelişmeler ve bunun kliniğe yansımaları tartışmaya açılarak, MS hastalığının tanı ve tedavisinde güncel, akılcı, etkin ve pratik uygulamalar ile ilgili bilgi paylaşımı yapıldı. Kongrede Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde açılacak olan Türkiye’nin ilk ve tek Multipl Skleroz Uygulama ve Araştırma Merkezi de tanıtıldı. Merkezin sadece Türkiye için değil, Orta Asya, Balkan, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerindeki hastaların tedavisi için de önemli bir tedavi ve eğitim merkezi olacağı belirtildi.

’’Yakın coğrafyamızda MS hastalarına bir tanı, tedavi ve araştırma merkezi olacağız’’
Kongrede konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Türkiye’de örneği olmayan farklı bir üniversite konumunda olduklarını, üniversite bünyesinde 2 bin öğretim üyesi, 10 bin de öğrenci bulunduğunu kaydederek, ’’Yakın gelecekte Özbekistan, Irak, Suriye gibi dost ve kardeş ülkelerden bizden eğitim desteği veya iş birliği isteyen ülkelerle de iş birliği içinde olacağız’’ ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Erdöl, üniversite bünyesinde Multipl Skleroz Uygulama ve Araştırma Merkezini kuracaklarını açıklayarak, ’’Bununla ilgili gerekli adımlar atılmış durumdadır. Kısa bir zaman sonra tüm kuruluş işlemleri tamamlanmış olacak ve hizmet vermeye başlayacaktır. Bu merkezimizin başta bugün burada bulunan Türk Cumhuriyetleri’nden gelen önemli kanaat önderleri olmak üzere yakın coğrafyamızdaki MS hastalığı ile ilgilenen tüm bilim adamları ve hastalar için önemli bir tanı, tedavi ve araştırma merkezi olacağına inanıyoruz’’ şeklinde konuştu.

Ankara’da Uluslararası Türk Dünyası Multipl Skleroz (MS) Kongresi düzenlendi

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