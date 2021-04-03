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  4. Ankara’da usulüne uygun çalışmayan araç kiralama firmalarına ceza

Ankara’da usulüne uygun çalışmayan araç kiralama firmalarına ceza

03.04.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentte polis ekipleri araç kiralama firmalarının usulüne uygun çalışıp çalışmadığını denetledi.

Başkentte polis ekipleri araç kiralama firmalarının usulüne uygun çalışıp çalışmadığını denetledi. Denetlenen 97 firmadan 17’sine kurallara uymadığı için idari para cezası uygulandı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara genelindeki araç kiralama firmalarının, usulüne uygun işlem yapıp yapmadığını, yasa dışı faaliyette bulunup bulunmadığını, Kiralık Araç Bildirim Sistemi’ne (KABİS) katılı olup olmadıklarını ve veri girişi yapılıp yapılmadığını kontrol etti. 31 ekip ve 68 personelin katılımıyla eş zamanlı gerçekleşen denetimlerde, 97 firma denetlendi. Denetlenen firmalardan 6 tanesine KABİS’e kaydı olmadığı için 124 bin 578 lira, 11 tanesine de usulüne uygun işlem yapmadığı için 114 bin 224 lira idari para cezası uygulandı.

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