Ankara'da uyuşturucu çetesine operasyon: 5 gözaltı

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da uyuşturucu madde imal edip, sokak satıcılarına okul önlerinde sattırdıkları belirlenen 3'ü Türkmenistan uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sokaklarda ve okul önlerinde uyuşturucu madde satan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapan Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Tuzluçayır Mahallesi’nde yaşayan Türkmenistan uyruklu Ç.A.'yı takibe aldı. Şüpheli, uyuşturucu alışverişi yapmak için anlaştığı M.S. ile buluştuğu sırada suçüstü yakalandı. Polis, 2 şüphelinin ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı derinleştirdi. Uyuşturucuyu temin ettiği tespit edilen Y.T.'nin evine baskın yapıldı. Pencereden atlayıp, otomobiline binerek polisten kaçmaya çalışan Y.T., aracının lastiklerine ateş edilerek, yakalandı. Y. T.'nin verdiği bilgiler üzerine de Etimesgut ilçesinde bir adrese operasyon yapıldı ve Türkmenistan uyruklu H.A. ile B.B. de gözaltına alındı.

Okul önlerinde sokak satıcılarına satış yaptırdıkları belirlenen 5 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 kilogram eroin, 2 kilogram afyon sakızı, 400 gram metanfetamin, 500 uyuşturucu hap, 1 tabanca, 2 şarjör, çok sayıda mermi, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 5 bin TL ele geçirildi. Şüphelilerin, uyuşturucuyu evlerinde imal ettikleri öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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