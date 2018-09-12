Ankara'da uyuşturucu operasyonu

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit eden ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, eve operasyon düzenledi.

İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey'in yönettiği operasyonda, Z.A. (56), İ.A. (52) ve M.A. (16) gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada ise 15 gram eroin ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

İlçede son 6 aydaki operasyonlarda 29 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, bunlardan 10'unun tutuklandığı bildirildi.

