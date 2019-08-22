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Ankara'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 11:40 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen A.Ç, A.A. ve İ.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada yaklaşık 40 gram eroin ile 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A. ve İ.Y, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kahramankazan uyuşturucu operasyonu

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