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Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 18:04 | Son Güncelleme

Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Çubuk'ta polis ve jandarma ekipleri sabah saatlerinde daha önce belirlenen 27 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız silah, pompalı tüfek, mermi, fişek, elektronik eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 kişi adliyeye sevk edildi. M.T., H.D., E. A., T.A, İ.B. ve D.Ç. tutuklanırken, Ö.F.E., A.K. ve H.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 11 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Zanlıların adliyeye sevk edilişi
-Alınan güvenlik önlemleri
Haber-Kamera: Müfit ONBAŞI/ÇUBUK,(Ankara),(DHA)

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