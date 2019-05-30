HABER

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 19:13 | Son Güncelleme

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama ANKARA'da polisin durdurduğu otomobilde narkotik dedektör köpeği ile birlikte yapılan aramada, 'skunk' diye tabir edilen 16,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 5 kişi mahkemece tutuklandı.

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

ANKARA'da polisin durdurduğu otomobilde narkotik dedektör köpeği ile birlikte yapılan aramada, 'skunk' diye tabir edilen 16,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 5 kişi mahkemece tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde satışı yapan şüphelilerin izine ulaştı. Haydar A, Siphan A, Murat B, Hüseyin A. ve Ömer K. oldukları belirlenen şüphelilerin, İstanbul'dan aldıkları uyuşturucuyu 2 otomobil ile Ankara'ya getirecekleri tespit edildi. Takibe alınan 2 otomobil, art arda ilerlerken Kahramankazan ilçesinde durduruldu. Otomobillerde narkotik dedektör köpekleri eşliğinde arama yapıldı. Narkotik köpeğinin tepki verdiği otomobilin bagajındaki çanta içinde 'skunk' diye tabir edilen 16,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
ŞÜPHELİ 5 KİŞİ TUTUKALANDI
El konulan uyuşturucunun piyasa değerinin çok yüksek olduğu öğrenilirken, öncü araçtaki Haydar A, Siphan A, Murat B. ile bagajında uyuşturucu bulunan otomobildeki Hüseyin A. ve Ömer K. gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntü dökümü:
- Narkotik köpeğinin uyuşturucuları bulma anı
- Uyuşturucu maddelerden görüntü
- Genel detay
Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)

Engelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdüEngelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdü
Kars’ta duman çıkan araç polis ve itfaiyeyi alarma geçirdiKars’ta duman çıkan araç polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi
Diyarbakır'da şehidin adını taşıyan kütüphane açıldıDiyarbakır'da şehidin adını taşıyan kütüphane açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan sonra İmamoğlu paylaşımı! Sert sözler

Erdoğan'dan sonra İmamoğlu paylaşımı! Sert sözler

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'den dev yatırım!

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'den dev yatırım!

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 71'i buldu

İstanbul'da trafik kilit!

İstanbul'da köprü cezalarına af getiren düzenleme Meclis'te kabul edildi

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

KPSS davasında istenen cezalar belli oldu!

KPSS davasında istenen cezalar belli oldu!

Beşiktaş'ta 2 çalışanını darp eden şahıs hakkında karar verildi

Beşiktaş'ta 2 çalışanını darp eden şahıs hakkında karar verildi

Sevgilisinin ayrılmak istediğini duyan polis intihara kalkıştı!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Yakalanan teröristten çarpıcı sözler: Dağda iffetten eser kalmadı

Yakalanan terörist: Dağda iffetten eser kalmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.