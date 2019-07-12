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Ankara'da uyuşturucu operasyonuna 8 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 18:32 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 kişiden, 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara'da uyuşturucu operasyonuna 8 tutuklama

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 kişiden, 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ile Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Sabahın erken saatlerinde özel harekât ve narkotik birimlerinin de katılımıyla yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 320 gram eroin, 23 gram bonzai, 26 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 17 av tüfeği mermisi, 2 kurusıkı tabanca, 2 tabanca, 29 çeşitli çapta mermi ve 2 bin 250 lira para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 8'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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