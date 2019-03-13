Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 90 tutuklama

ANKARA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen son yılların en büyük operasyonunda, gözaltına alınan 126 şüpheliden, e-reçetelere uyuşturucu madde etkisi doğuran hap yazan 1 doktor ile 2 eczacının da aralarında bulunduğu 90 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, liderliğini başka bir suçtan tutuklu bulunan Kadir İnan'ın yaptığı ileri sürülen uyuşturucu çetesini yaklaşık 6 ay önce takibe aldı. Çete üyelerinin Ankara genelinde 'torbacı' diye tabir edilen sokak ve eğlence mekanlarında uyuşturucu satan kişilere uyuşturucu sağladıkları belirlendi. Ayrıca çete üyelerinin çok sayıda 'yağma', 'fuhşa aracılık etme', 'gasp', 'yaralama', 'tehdit' suçlarına karıştıkları belirlendi. Çetenin takibi sıranda bu suçlara karışan kişilerden bazıları operasyondan önce gözaltına alındı. Savcılık, aralarında, daha önce başka suçlardan gözaltına alınan kişilerin de bulunduğu 150 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

126 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Savcılığın talimatıyla 6 Mart günü sabaha karşı başlatılan 'Kale' adlı operasyonda, 8 ilçede basılan ev ve iş yerlerinde bulunan şüphelilerden 126'sı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 12 ruhsatsız tabanca, 23 kilo 650 gram esrar, 57,5 gram toz kokain, 43,5 taş kokain ile değişik markada binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.