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Ankara'da uyuşturucu operasyonunda FETÖ CD'si ve 1 dolar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 15:27 | Son Güncelleme

  Ankara'da uyuşturucu çetesine yönelik yapılan operasyonda, çok sayıda silah ve uyuşturucu ile FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen'e ait sohbet CD'si ve 'F' serili 1 dolar ele geçirildi. 150 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da uyuşturucu çetesine yönelik yapılan operasyonda, çok sayıda silah ve uyuşturucu ile FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen'e ait sohbet CD'si ve 'F' serili 1 dolar ele geçirildi. 150 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1 yıldır yürüttüğü soruşturma kapsamında, dün sabah şehir genelinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcıları ile torbacıların önemli bölümünü yöneten organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 237 ev, 7 iş yeri ve 1 depoya 3 bin 500 polisle baskın yapıldı. 'Kale' adı verilen operasyonda, şebekenin liderliğini yapan cezaevinde bulunan Kadir İnan'ın kardeşi Zülfikar İnan'ın da aralarında bulunduğu 150 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda 8 tüfek, 3 kuru sıkı tabanca, 1 kılıç, 150 kartuş, 376 mermi, 260 gram eroin, 26 neogaba, 96 lyrıca kapsülü, 639 gram esrar, 6 gram taş kokain, 3 gram bonzai, 5 silah, 10 şarjör, 2 bin 554 dolar, 2 bin 300 euro, 284 bin TL ve 257 bin 600 sahte dolar ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler arasında, FETÖ elebaşı Gülen'in sohbet CD'si ve 'F' serili 1 dolar da yer aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:
-Ele geçirilen malzemelerden görüntü
-Operasyondan polis kamerası görüntüleri
-Pavyon baskını (Polis kamerası)
Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)

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