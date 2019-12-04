HABER

Ankara'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adliyede 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 17:26 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde polis ekiplerince, 2 aylık takibin ardından uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.  İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucu, Beypazarı'nda, 11 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi.

Ankara'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adliyede 

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde polis ekiplerince, 2 aylık takibin ardından uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucu, Beypazarı'nda, 11 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, kimliğini de belirlediği şüphelileri takibe aldı. Yaklaşık 2 ay süren takibin ardından, sabah saatlerinde polis ekiplerince şüphelileri yakalamak için operasyon düzenlendi. Operasyonda, Sinem Ç., Sezer Sadık M., Fırat K., Adem A., Atilla A., Murat A., Ahmet A., Ayhan T., Necdet B., Gülbeyaz B. ve Nurseda P., yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sinem Ç., Sezer Sadık M., Fırat K. ve Adem A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 7 şüpheli tutuklama talebiyle, Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine gönderildi. 7 kişinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Ankara'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adliyede

PARTNER O yarışma hayatlarını değiştirdi! O yarışma hayatlarını değiştirdi!
Afyonkarahisar’da mevsimin ilk karı yağmaya başladıAfyonkarahisar’da mevsimin ilk karı yağmaya başladı
Burdur'da kaza: 4 yaralıBurdur'da kaza: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İğrenç olay! Uygunsuz video fotoğrafları sosyal medyada...

İğrenç olay! Uygunsuz video fotoğrafları sosyal medyada...

50 yaşındaki anneyi ilaçla bayıltıp 5 kişi tecavüz etti!

50 yaşındaki anneyi ilaçla bayıltıp 5 kişi tecavüz etti!

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

Bir bankada daha kredi faizini indirdi

Bir bankada daha kredi faizini indirdi

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bartın'da öğretim görevlisi okulun çatısından atlayarak intihar etti

Öğretim görevlisi okulun çatısından atlayarak intihar etti

Son dakika: Rabia Naz Vatan'ın otopsi raporu incelenecek

Rabia Naz Vatan'ın otopsi raporu incelenecek

Son dakika: Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı

Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir olayında yeni gelişme!

Son dakika: Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen madde kanundan çıkarıldı

Çok konuşulmuştu! O madde kanundan çıkarıldı

Ceren Özdemir'den geriye bu fotoğraflar kaldı!

Ölümünden bir saat önce! Geriye bu fotoğraflar kaldı

Eşinin üzerine kaynar su dökmüştü! O koca yeniden gözaltına alındı

Eşinin üzerine kaynar su dökmüştü! O koca yeniden gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.