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  4. Ankara’da uyuşturucu partisine polis baskını: 7 gözaltı

Ankara’da uyuşturucu partisine polis baskını: 7 gözaltı

20.01.2021 09:14 | Son Güncelleme:
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Ankara’nın Çankaya ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu partisi yapıldığı ihbarı üzerinde bir eve baskın yaptı.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu partisi yapıldığı ihbarı üzerinde bir eve baskın yaptı. Baskında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 3’ü kadın 7 kişi gözaltına alındı.
Olay, saat 04.00 sıralarında Çankaya ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Çolak Sokak’ta meydana geldi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çamlıtepe Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu partisi düzenlendiği ihbarı üzerine eve yaptığı operasyonda çok sayıda çeşitli uyuşturucu madde ve 1 adet silah ele geçirdi. Evde detaylı arama yapan polis ekipleri uyuşturucuların saksılara gizlendiğini fark etti. Gözaltına alınan 3’ü kadın 7 kişi, ifadeleri alınmak üzere Çankaya Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliğine götürüldü. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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