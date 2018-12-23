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Ankara’da uyuşturucu satın almak için hırsızlık yapan çeteye operasyon: 17 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.12.2018 22:07 | Son Güncelleme

ANKARA polisi, yeni yıl öncesi uyuşturucu madde satın almak için hırsızlık yapan çeteye operasyon yaptı.

Ankara’da uyuşturucu satın almak için hırsızlık yapan çeteye operasyon: 17 gözaltı

Fatih POYRAZ- Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)- ANKARA polisi, yeni yıl öncesi uyuşturucu madde satın almak için hırsızlık yapan çeteye operasyon yaptı. 17 kişinin gözaltına alındığı operasyonla uyuşturucu çetesi çökertildi. 5 şüpheli tutuklanırken, 12 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Ankara'da Eylül-Aralık ayları içinde 8 evden, 10 okuldan ve 2'si işyerinden olmak üzere 20 hırsızlık olayını incelemeye alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bu olayları gerçekleştiren 17 kişilik çeteyi tespit etti. Çete üyelerinin hepsini teknik ve fiziki takibe alan ekipleri, 17 şüpheliyi şafak vaktinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda gözaltına aldı. Zanlıların evinde yapılan aramalarda çok sayıda mermi, kurusıkı tabanca, şarjör, televizyon ve laptop ele geçirildi.
UYUŞTURUCU ALMAK İÇİN ÇALDILAR
Çete üyelerinin hırsızlık yapacakları alana U.K.'nın kullandığı ticari araçla gidip keşif yaptıkları belirlendi. Ayrıca hırsızlık olaylarına gruplar halinde gittikleri saptanırken, girdikleri okul ve evlerin kapı-pencerelerini G.E., S.Y. ve M.K.’nın açtığı tespit edildi. Çetenin, çaldıkları ürünleri uyuşturucu madde satın almak için piyasa değerinin altında sattığı öğrenildi.
MADDE BAĞIMLISI ÇETE ÜYELERİ TUTUKLANDI
Sabıka kayıtları kabarık olan zanlıların çalıntı ürünleri sattıkları kişiler de ekipler tarafından tespit edildi. Ele geçirilen çalıntı ürünler ise sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden G.E., S.Y., D.K., U.K. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çete üyesi 12 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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