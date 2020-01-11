Ankara'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Ankara'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla İran uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İran uyruklu iki erkek ile bir kadının Demirlibahçe Mahallesi'nde kiraladıkları evde sentetik uyuşturucu sattıkları bilgisine ulaşan ekipler, şüphelilerin İstanbul'dan aldıkları uyuşturucuyu otobüsle Ankara'ya getirecekleri istihbaratı üzerine harekete geçti.

Polis, zanlıların evinin bulunduğu sokak ve otogar çevresinde güvenlik tedbiri aldı.

AŞTİ'de taksiye binen S.H, Z.A. ile Ş.S.P, polisin takibi sonucu Uzgören Sokak'ta gözaltına alındı.

Ekipler, zanlılardan 495 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 100 dolar ve 520 lira ele geçirdi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

