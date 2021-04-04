Ankara’da uzaktan eğitime geçme kararı

Sınıflar ile lise hazırlık 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi.Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun olağanüstü toplanarak bazı kararlar aldığı belirtildi. Buna göre, ortaokullarda 5, 6, ve 7'nci sınıflarda , liselerde ise hazırlık, 9, 10 ve 11’inci sınıflar yüz yüze eğitime ara verilerek tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararlaştırıldı.

Okul öncesinde yüz yüze eğitime devam

Okul öncesi eğitim kurumlarından ve özel eğitim okullarında ise tam zamanlı yüz yüze eğitim devam edecek. Birleştirilmiş sınıflı okullarda ve kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda da tam zamanlı olarak yüz yüze eğitim sürdürülecek. İlkokullarda eğitim, 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde devam edecek.

Ankara'da salgının seyrine işaret edilen açıklamada, vaka sayılarında yaşanan değişiklikler, hastane genel ve yoğun bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulan tedbirlerin salgınla mücadeledeki etkililiği gibi hususlar çerçevesinde sürekli olarak gözlendiği ve değerlendirmeler yapılarak tedbirler alındığı anlatıldı.

Genç nüfustaki vaka artışına dikkat çekildi

Açıklamada, "Gelinen aşamada ilimizde özellikle son bir hafta içerisinde ve genç nüfustaki Kovid-19 vaka sayılarındaki yükseliş, eğitim ve öğretimde bir takım ek tedbirler alınmasını gerekli kılmıştır" ifadesine yer verildi.

DW / GY, JD

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