Ankara’da vatandaşlar toplu taşıma zamlarını değerlendirdi

Gizem KARADAĞ- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)- ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ego Genel Müdürlüğü tarafından toplu taşıma ücretlerine yapılan zammI bazı vatandaşlar normal olarak değerlendirirken, Halk Otobüsleri Birliği Başkanı Kurtuluş Kara ise yetersiz bulduklarını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te toplu taşıma ücretlerine zam yaptı. Ego Genel Müdürlüğü'nce bir binişlik Ankarakart ücreti 3,25 TL, bir binişlik 'Kullan At Bilet' 4 TL ve kredi kartı ile biniş 4 TL olarak belirlendi. 75 dakikalık tam Ankarakart transfer ücreti ise Ego otobüsleri, Ankaray, Metro, Teleferik, Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) ve Özel Halk Otobüslerinde (ÖHO) 1 lira 60 kuruş olurken, indirimli Ankarakart transfer ücreti 75 kuruş olarak belirlendi. Öğrenci indirim tarifesinde ise değişiklik yapılmayarak 1,75 TL’de kaldı.

VATANDAŞLAR YAPILAN ZAMMI DEĞERLENDİRDİ

Bazı vatandaşlar ABB Ego Genel Müdürlüğü tarafından toplu taşıma ücretlerine yapılan zammı normal olarak değenlendirdi. Öğrencilere zam yapılmamasının sevindirici olduğunu, ancak bazı kişilerin bu artıştan olumsuz etkilenebileceği yönünde görüş belirten vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin de giderlerinin olduğunu ve ekonomik durum gözönünde bulundurulduğunda başka seçekleri olmadığını ifade ettiler.

‘YENİDEN BİR ZAM GÜNCELLEMESİ İSTİYORUZ’

Ankara Halk Otobüsleri Birliği Başkanı Kurtuluş Kara ise uzun zamandır zam talepleri olduklarını ancak geri dönüş alamadıklarını söyleyerek, “Sayın Başkan Mansur Yavaş, zam verdi ama yetersiz. Biz bu zamları kabul etmiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı ve bürokratlarımızdan yeniden bir zam güncellemesi istiyoruz. Bunu zam olarak değil, esnaflara gelir desteği verilmesini istiyoruz. Akaryakıt alacak paraları yok, araçlar yeni kredilerimizi yatıramıyoruz. Şu an da evde araçlarını çalıştıramayan 52 aracımız banka tarafından çekildi, bu zamları bekliyor. Eğer zamlardan para toplayabilirse araçları tekrar kredi toplayıp devam etmeyi düşünüyoruz” dedi.

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