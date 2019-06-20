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Ankara'da vatandaşları dolandıran 2 kişiden 1'i tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 01:42 | Son Güncelleme

ANKARA’da, para tümleme bahanesiyle vatandaşlardan 350 TL alan kişi ile otogarda valizlerini almaya çalışan yolcuların cüzdanlarını el çabukluğuyla çalan şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da vatandaşları dolandıran 2 kişiden 1'i tutuklandı

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, para tümleme bahanesiyle vatandaşlardan 350 TL alan kişi ile otogarda valizlerini almaya çalışan yolcuların cüzdanlarını el çabukluğuyla çalan şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden biri tutuklanırken diğer şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
YANKESİCİDEN VATANDAŞA ‘FİTRE’ YALANI
Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ramazan Bayramı yoğunluğundan faydalanarak vatandaşları dolandırdığı tesbit edilen2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada bankadan emekli maaşını çeken bir kişinin yanına gelen C.Ö.’nün, fitre vereceğini, ancak bozuk parası olmadığını söyleyip para tümleme bahanesiyle 350 TL'yi el çabukluğuyla cebine attıktan sonra hızla oradan ayrıldığı tespit edildi. Çevredeki kamera görüntüleriyle yakalanan C.Ö.’nün, emniyette yapılan sorgusunda, pişman olduğunu söylediği belirtildi.
‘MESLEĞİM BU NE YAPAYIM’
Birbbaşka olay ise bayram yoğunluğu sırasında Ankara Otogarı'nda yaşandı. Polisin otogardaki güvenlik kameralarındı inceleyerek ortaya çıkardığı olayda, M.K.'nin AŞTİ’de yaşanan bayram yoğunluğundan faydalanarak Ankara’ya gelen yolcuların valizlerini almaya yönlendikleri sırada vatandaşları sıkıştırarak ceplerinden cüzdan ve paralarını aldığını tesbit etti. Kimliği saptanan ve polis tarafından yakalanan şüpheli M.K.’nın gözaltına alındıktan sonra yaptığı sorgusunda suçunu itiraf ederek, "Mesleğim bu ne yapayım, aylık 5 bin TL bana yetmez" dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısında çıkarılan şüphelilerden M.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, C.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ankara'da vatandaşları dolandıran 2 kişiden 1'i tutuklandıAnkara'da vatandaşları dolandıran 2 kişiden 1'i tutuklandı

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