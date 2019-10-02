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Ankara'da viyadükten uçan TIR'ın sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 14:03 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Çamlıdere ilçesinde, 40 metre yüksekliğindeki viyadükten uçup, hurda yığınına dönen TIR'ın sürücüsü öldü.

ANKARA'nın Çamlıdere ilçesinde, 40 metre yüksekliğindeki viyadükten uçup, hurda yığınına dönen TIR'ın sürücüsü öldü.
Kaza, saat 11.30 sıralarında TEM yolunun Ankara Çamlıdere mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan İstanbul yönüne giden, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 41 RS 381 plakalı TIR, Tatlak Viyadüğü'nde bariyerleri parçalayıp yaklaşık 40 metre yükseklikten uçtu. TIR ve dorsesi hurda yığınına dönerken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, TIR içinde sıkışan sürücüye ulaşmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu sürücünün cesedine ulaşıldı. Sürücünün cesedi çıkarılarak, hastane morguna kaldırılırken, ekipler, TIR'da başka bir kişi bulunup bulanmadığını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Viyadükten görüntü
-TIR'dan görüntü
-Ekiplerin çalışması
-Detay

Haber-Kamera: ANKARA, (DHA)-

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