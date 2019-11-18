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Ankara'da vize dolandırıcılığı soruşturması: 35 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 11:37 | Son Güncelleme

ANKARA'da, vize almak isteyenleri dolandırdığı iddiasıyla 26 şirket hakkında soruşturma başlatılırken, 35 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, vize almak isteyenleri dolandırdığı iddiasıyla 26 şirket hakkında soruşturma başlatılırken, 35 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çeşitli ülkelerden vize almak isteyen vatandaşları, 'danışmanlık' adı altında dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Ankara'da 'vize danışmanlık' şirketi adıyla çok sayıda şirket açıldığı tespit edildi. Ayrıca internet üzerinden reklam veren bu şirketlerin, konsolosluk ve elçiliklerle irtibatlı olan yasal firma olduklarına dair izlenim verdikleri belirlendi. Şüphelilerin, kendilerine başvuran vatandaşların, kişisel veri niteliğindeki pasaport, kimlik, tapu, banka kayıtları gibi verileri de ele geçirdikleri belirtildi. Yüzlerce mağdurun şikayeti üzerine Ankara'da faaliyet gösteren 26 şirket hakkında soruşturma başlatılırken, 35 şüpheli hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin gözaltına alınması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

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