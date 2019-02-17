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Ankara'da yakalanan FETÖ şüphelisi çift, Karabük'e getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 16:16 | Son Güncelleme

Ankara'da yakalanan FETÖ şüphelisi çift, Karabük'e getirildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Ankara'da yakalanan çift, Karabük'e getirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, Karabük Sulh Ceza Mahkemesince FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan O.V. ve D.V'nin Ankara'da olduğu belirledi.

Karabük polisinin iş birliği yaptığı Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan çift, Karabük'e getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, savcılık sorgusu devam ediyor.

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FETÖ Karabük

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