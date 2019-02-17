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Ankara’da yakalanan FETÖ’cü çift tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2019 20:15 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan Ankara’da yakalanarak Karabük’e getirilen karı-koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Karabük Sulh Ceza Hakimliği tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan haklarında arama kararı bulunan O.

Ankara’da yakalanan FETÖ’cü çift tutuklandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan Ankara’da yakalanarak Karabük’e getirilen karı-koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Karabük Sulh Ceza Hakimliği tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan haklarında arama kararı bulunan O. V. ve D. V. isimli şüpheliler ekipler tarafından düzenlenen operasyon ile Ankara ili Etimesgut ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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