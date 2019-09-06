HABER

Ankara'da yakalanan katil zanlısı koca Niğde'ye getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 13:18 | Son Güncelleme

 NİĞDE'de boşanma aşamasındaki eşi Sibel Çetinel'i tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçtığı Ankara'da yakalanan Murat Çetinel, sorgulanmak üzere Niğde Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de boşanma aşamasındaki eşi Sibel Çetinel'i tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçtığı Ankara'da yakalanan Murat Çetinel, sorgulanmak üzere Niğde Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Olay, pazartesi günü saat 18.00 sıralarında Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Öğretmenler Okulu 4 Sokak'taki Aybarlar İnci Apartmanı'nın 4'üncü katında meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Sibel ve Murat Çetinel çifti arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Murat Çetinel, tabancasını çekip eşine ateş etti. Sibel Çetinel, merminin başına isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığıldı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sibel Çetinel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, olay sonrası kaçan Murat Çetinel'in yakalanması için özel ekip kurdu. Özel ekip, çalışmalarını şüphelinin gidebileceği Karaman, Konya ve Ankara'da yoğunlaştırdı. Çetinel'e yardım ettiği belirlenen şüphelilerin de ifadesini alan özel ekip, katil zanlısının Ankara'da bir inşaat alanında saklandığını tespit etti. Murat Çetinel, Niğde ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonla, olaydan 3 gün sonra yakalandı. Ankara'da işlemleri tamamlanan Çetinel, gece saatlerinde geniş güvenlik önlemi altında Niğde'ye getirildi. Murat Çetinel'in Niğde Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.

Kurye dehşeti! Zorla eve girip 3 kadına kabusu yaşattı Kurye dehşeti! Zorla eve girip 3 kadına kabusu yaşattı
Kamyonetin yakıt deposuna kaynak yapılırken patlama: 3 yaralıKamyonetin yakıt deposuna kaynak yapılırken patlama: 3 yaralı
Üzerine mermer parçaları düşen işçi öldüÜzerine mermer parçaları düşen işçi öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Sahte trafik cezası uyarısı

Sahte trafik cezası uyarısı

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

12 yaşındaki kızına içki içirildiğini öne süren baba, kızının velayetini aldı

İçki içirilen kızının velayetini aldı

Sıva yaparken 3 metre yükseklikten düşen 2 işçi hayatını kaybetti

Biri 19 diğeri 27 yaşındaydı! Acı detay

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Restoranın oyun parkında korkunç ölüm! Helikopterde elektrik çarptı...

5 yaşındaki kız çocuğunun korkunç ölümü...

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.