Ankara'da yakalanan katil zanlısı koca Niğde'ye getirildi (3)

TUTUKLANDI\nBo\u015fanma a\u015famas\u0131ndaki e\u015fi Sibel \u00c7etinel'i \u00f6ld\u00fcrd\u00fckten sonra ka\u00e7t\u0131\u011f\u0131 Ankara'da yakalan\u0131p Ni\u011fde'ye getirilen Murat \u00c7etinel, \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutukland\u0131.TEM'i kilitleyen kaza! 5 kilometrelik ara\u00e7 kuyru\u011fu olu\u015ftuKocas\u0131n\u0131 keserle \u00f6ld\u00fcren kad\u0131n tutukland\u0131\u0130stanbul\u2019da polislerin de\u011fnek\u00e7i operasyonu
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