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Ankara'da yakıt yüklü tren raydan çıktı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 17:27 | Son Güncelleme

  TCDD'DEN AÇIKLAMA Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları(TCDD), Ankara'nın Sincan ilçesinde akaryakıt yüklü trenin raydan çıkmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

TCDD'DEN AÇIKLAMA
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları(TCDD), Ankara'nın Sincan ilçesinde akaryakıt yüklü trenin raydan çıkmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İzmit-Ankara arasında konvansiyonel demiryolu hattında işlemekte olan 13112 sefer sayılı yük treninin, saat 00.53'te Sincan doğu çıkış makasından geçişi sırasında raydan çıktığı belirtildi. Kazayla ilgili teknik incelemelerin devam ettiği ve idari tahkikat başlatıldığı kaydedilen açıklamada şöyle denildi:

"Konvansiyonel demiryolu hattının yeniden tren işletmeciliğine açılması için çalışmalar devam etmektedir. Olay nedeniyle İzmir-Ankara arasında işlemekte 32005 sefer sayılı İzmir Mavi Treni yolcularının, Eskişehir-Ankara arasındaki seyahatleri YHT ile sağlanmıştır. Ankara-Polatlı-Ankara arasındaki bölgesel trenlerin seferleri iptal edilmiştir. Yüksek hızlı trenlerimiz ve Başkentray trenlerimiz normal seferlerine devam etmektedir."

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