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Ankara'da yakıt yüklü tren raydan çıktı - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 12:36 | Son Güncelleme

  ANKARA'nın Sincan ilçesinde akaryakıt yüklü trenin lokomotifi ve 4 vagonu raydan çıktı.

Ankara'da yakıt yüklü tren raydan çıktı - Yeniden

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM- Fatih POYRAZ- Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Sincan ilçesinde akaryakıt yüklü trenin lokomotifi ve 4 vagonu raydan çıktı. Kaza sırasında patlama yaşanmaması faciayı önledi. 2 makinist gözaltına alınırken, kaza nedeniyle 3 rayın bulunduğu hat, yaklaşık 2 saat ulaşıma kapatıldı.
Kaza, saat 01.30 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Çağlayan Alt Geçidi'nin üzerinde meydana geldi. Kocaeli'nin Derince ilçesinden Ankara'ya akaryakıt taşıyan 9 vagonlu yük treni, geçidin üzerinde ilerlediği sırada kontrolden çıktı. Trenin çekici lokomotifi ile yakıt dolu 4 vagon, henüz belirlenmeyen bir nedenle raydan çıkarak toprağa oturdu. Kazada ölen ve yaralanan olmadı. Kaza sırasında patlama meydana gelmemesi de faciayı önledi.
TREN SEFERLERİ DİĞER 2 HATTAN SAĞLANDI
Kaza yerine sevk edilen AFAD, itfaiye ve polis ekipleri inceleme yaptı. Kaza nedeniyle hattaki tren seferleri durduruldu. Rayların üzerindeki vagonların güvenli bir şekilde hattan çekilmesi ardından 03.30 sıralarında diğer 2 hatta tren seferleri başladı. Yüksek Hızlı Tren ve Başkentray banliyö seferleri, bu 2 hat üzerinde seferlerini sürdürdü.
ÖNCE YAKIT TAHLİYE EDİLECEK
Çevresinde geniş güvenlik önlemi alınan raydan çıkan lokomotif ve yakıt dolu 4 vagonun tahliye edilip, kaldırılması için sabah saatlerinen itibaren çalışma başlatıldı. Vagonlardaki yakıtın boşaltılması için yol kenarına çok sayıda yakıt tankeri getirildi. Ancak yol ile raylar arasında bulunan duvar, tahliye işlemini zorlaştırdı. Duvarın delineceği ve buradan tahliye hortumu geçirildikten sonra vagonların boşaltılacağı belirtildi. Tahliye işleminin ardından ise lokomotif ve vagonların raylara oturtulup çekilmesi planlanıyor.
2 MAKİNİST GÖZALTINDA
Öte yandan olayla ilgili 2 makinist gözlatına alındı. İsimleri açıklanmayan makinistler, ifadelerinin alınması için Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Ankara'da yakıt yüklü tren raydan çıktı - YenidenAnkara'da yakıt yüklü tren raydan çıktı - YenidenAnkara'da yakıt yüklü tren raydan çıktı - YenidenAnkara'da yakıt yüklü tren raydan çıktı - Yeniden

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