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Ankara'da yaklaşık 700 bin kaçak vitamin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 16:51 | Son Güncelleme

ANKARA'da polis tarafından yapılan operasyonda, yurt dışından kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen 678 bin 17 adet vitamin hapı ve kişisel bakım ürünü ele geçirildi.

Ankara'da yaklaşık 700 bin kaçak vitamin ele geçirildi

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da polis tarafından yapılan operasyonda, yurt dışından kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen 678 bin 17 adet vitamin hapı ve kişisel bakım ürünü ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçtiği ve üzerlerine yeni etiket yapıştırılıp satışa sunulduğu tespit edildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, Ö.Ç.'nin Türkiye'ye yasa dışı yollarla gıda takviyesi ve kişisel bakım ürünü getirerek depoda sakladı ve bunları da Çankaya ilçesindeki bir işyerinde satışı sunduğu tespit edildi. Edinilen istihbarat sonrasında şüpheli Ö.Ç.'nin 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, iş yerine ve depoya operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, son kullanma tarihi geçmiş ve üzerlerine yeni etiketler yapıştırılmış 678 bin 17 adet vitamin hapı ve kişisel bakım ürüne ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 2 milyon TL olduğu belirlendi. Hakkında, '5607 Sayılı Kaçakcılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Suçu'ndan işlem yapılan şüpheli Ö.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bu arada operasyonda ele geçirilen ürünlerin, Türkiye tarihinde tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğu belirtildi.

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Ankara'da yaklaşık 700 bin kaçak vitamin ele geçirildi

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