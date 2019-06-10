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Ankara’da yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 21:36 | Son Güncelleme

Kırıkkale-Ankara yolunda yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.Yangın, Kırıkkale - Ankara yolu Lalahan mevkisinde meydana geldi.

Kırıkkale-Ankara yolunda yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Kırıkkale - Ankara yolu Lalahan mevkisinde meydana geldi. Akşam saatlerinde, seyir halindeki kamyonetin motor kısmında belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye ve polis ekiplerine haber verirken, yangının daha fazla büyümemesi için müdahale etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan kamyonete müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrasında kamyonet kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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