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Ankara'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 20:34 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Altındağ ilçesindeki 4 katlı apartmanın birinci katındaki evde meydana gelen yangında, dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

ANKARA'nın Altındağ ilçesindeki 4 katlı apartmanın birinci katındaki evde meydana gelen yangında, dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yangın, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Atıfbey Mahallesi Altındağ Caddesi üzerinde meydana geldi. 4 katlı apartmanın birinci katında oturan Sultan D'ye ait evde, iddiaya göre elektrik kaçağından dolayı yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler, evin büyük bir kısmını sardı. O sırada yangını söndürmeye çalışan 2'si çocuk 5 kişi dumandan etkilenerek dışarı çıktı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangına müdahale ederek söndürürken, evde büyük çapta hasar meydana geldi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.
Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişiyi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ev sahibi Sultan D. olayda gözyaşlarına hakim olamadı.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:
- Sağlık ekiplerinden görüntü
- Ekiplerden görüntü
- Yanan evden görüntü
- Ev sahibinden görüntü
- Genel detay
Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA-DHA

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