Ankara’da yangın: 4 ölü, 9 yaralı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi 439. Sokak’ta 3 katlı bir binanın alt katında sabah saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında yılbaşı eğlencesi için evde bulundukları öğrenilen 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yangında Seyfi G., Semih A., Naci C. ile henüz kimliği tespit edilemeyen 1 kişi hayatını kaybetti.

