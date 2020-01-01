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  4. Ankara'da yangın faciası: 4 ölü (1) - (GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

Ankara'da yangın faciası: 4 ölü (1) - (GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 10:02 | Son Güncelleme

  ANKARA'nın Altındağ ilçesinde bir binanın giriş katında çıkan yangında, 4 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde bir binanın giriş katında çıkan yangında, 4 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Dumandan etkilenen çok sayıda kişi de hastaneye kaldırıldı.
?Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 439. Sokak'taki 4 katlı Umut Apartmanı'nın giriş katında, saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale etti. Yangın sırasında üst katta mahsur kalanlar ise itfaiye merdiveni ile tahliye edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı dairede yapılan incelemede, Seyfi G., Semih A., Naci C. ve henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişinin cesedi bulundu. Yangında yaralanan 4 kişiyle dumandan etkilenen çok sayıda kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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