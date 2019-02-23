HABER

Ankara'da 'Yaratan Kadınlar' sokak hayvanları için buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 21:06 | Son Güncelleme

ANKARA'da bir araya gelen 210 kadın, yaptıkları takı, oyuncak, kıyafet, aksesuar gibi ürünleri, 'Yaratan Kadınlar Alışveriş Şenliği'nde satışa çıkardı.

Ankara'da 'Yaratan Kadınlar' sokak hayvanları için buluştu

Nursima ÖZONUR-Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da bir araya gelen 210 kadın, yaptıkları takı, oyuncak, kıyafet, aksesuar gibi ürünleri, 'Yaratan Kadınlar Alışveriş Şenliği'nde satışa çıkardı. 2 gün sürecek şenlikten elde edilecek gelir sokak hayvanlarının gıda, barınma ve sağlık giderleri için kullanılacak.
Ankara'da oturan Gonca Güzeloğlu ve Burcu Şenkal, 2014 yılından bu yana 'Yaratan Kadınlar' sosyal sorumluluk projesi kapsamında sağlıktan eğitime birçok etkinliğe imza attı. Güzeloğlu ve Şenkal, bu kez 'Yaratan Kadınlar'ı sokak hayvanları için bir araya getirdi. 210 kadının kendi elleriyle yaptığı sokak hayvanları temalı takı, oyuncak, kıyafet, aksesuar ve dekoratif malzemeler ile yiyecek ürünleri, hafta sonu bir AVM'de düzenlenen 'Yaratan Kadınlar Alışveriş Şenliği'nde satışa çıkarıldı. 2 gün sürecek şenlikte satılacak ürünlerden elde edilecek gelir, sokak hayvanlarının barınma, gıda ve sağlık gibi giderlerinde kullanılacak.
'SOKAK HAYVANLARIMIZI UNUTMADIK'
'Yaratan Kadınlar' projesini hayata geçiren Burcu Şenkal, 6 yılda eğitimden sağlığa birçok alanda sosyal sorumluluk etkinlikleri düzenlediklerini ve binlerce kişinin hayatına dokunduklarını söyledi. Sokakta yaşayan canlıların özellikle kış aylarında yardıma ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Burcu Şenkal, şöyle konuştu:
"Sokak hayvanlarımızı unutmadık. Biliyorsunuz toplumumuzda şu anda en fazla gündemde olan şeylerden bir tanesi hayvana şiddet. Farkındalığı yüksek olan bir sorumluluk projesi bu. Biz iki kadın arkadaş gönül verdik ve bu işi yapıyoruz. Daha güzel projelerle daha güzel şeylere dokunmaya devam edeceğiz. Bir barınak ile anlaştık. 2 gün boyunca satışlardan elde edilecek geliri can dostlarımızın yararına, onlara mama almak, sağlık sorunlarını gidermek için kullanacağız. Tüm insanları can dostlarımız için duyarlı olmaya davet ediyorum. Yolumuz çok uzun. Çok daha güzel şeyler yapmayı hedefliyoruz."
'6 YILDIR PROJEYE DESTEK VERİYORUM'
Üzerinde kedi ve köpek resimlerini işlediği gömleklerin satışını yapan tasarımcı Ayşe Küçük, 6 yıldır 'Yaratan Kadınlar' projelerine destek verdiğini söyledi. Ayşe Küçük "Genellikle gömlek ve tişört tasarlıyorum. Konsept neyse ona göre ürünler tasarlıyorum. Sokakta yaşayan hayvanlar da birer canlı. İnsanlar birbirlerine nasıl sevgi, şefkat, hoşgörü gösteriyorsa onlara da göstermek lazım. Lütfen hayvanlara eziyet edilmesin. Onları beslenmesine katkıda bulunsunlar. Arta kalan yemekler çöpe atılmasın, can dostlarımıza verilsin" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Ankara'da 'Yaratan Kadınlar' sokak hayvanları için buluştuAnkara'da 'Yaratan Kadınlar' sokak hayvanları için buluştuAnkara'da 'Yaratan Kadınlar' sokak hayvanları için buluştuAnkara'da 'Yaratan Kadınlar' sokak hayvanları için buluştu

Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi! Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi!
Bakan Kasapoğlu: "Türkiye’de demokrasi ve çoğulculuk batıdan daha ileride”Bakan Kasapoğlu: "Türkiye’de demokrasi ve çoğulculuk batıdan daha ileride”
Trakya'da kar ve fırtına etkili oluyor (4)Trakya'da kar ve fırtına etkili oluyor (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

İzmir’de düdenlerin oluştuğu bölge trafiğe kapatıldı

İzmir’de düdenlerin oluştuğu bölge trafiğe kapatıldı

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta trafoya giren genç yanarak can verdi

Trafoya giren genç yanarak can verdi!

TSK’dan nefes kesen kış tatbikatı

TSK’dan nefes kesen kış tatbikatı

Kayseri'de bir kişi eve 'su sızma' kavgasında komşusunu öldürdü

Kayseri'de komşu cinayeti! Sebebi pes dedirtti!

İstanbul'da kar yağışı devam ediyor! Sıcaklık sıfır derece

İstanbul beyaza büründü! Sıcaklık sıfır derece

Konya'da bir kişi kayıp olarak aranırken, otomobilde vurulmuş olarak ölü bulundu

Kayıp ilanı verildi bu halde bulundu! Büyük sır!

Tacizle suçladığı adamı sokak ortasında öldürdü! Böyle gözaltına alındı

'Taciz ediyor' diye şikayet etmişti! Sokak ortasında öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.