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Ankara’da yasa dışı eylem yapan gruba müdahale: 25 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 18:48 | Son Güncelleme

Ankara Kızılay’da bulunan Yüksel Caddesi üzerinde yasa dışı gösteri ve eylem yapan gruba polis müdahale etti.

Ankara Kızılay’da bulunan Yüksel Caddesi üzerinde yasa dışı gösteri ve eylem yapan gruba polis müdahale etti. 25 kişi gözaltına alındı.
Başkentin işlek caddelerinden biri olan ve çoğu kez marjinal grupların toplanma ve eylem yapma alanlarından biri olan Kızılay’daki Yüksel Caddesi üzerinde, bir grup eylemci yasa dışı gösteri yapmak istedi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çevik Kuvvet polislerinin hazır bulunduğu sokak girişinde, polisin eylemi sonlandırmalarına yönelik yapılan çağrı karşılık bulmayınca gruba müdahale edildi. Müdahale sırasında 25 yasa dışı eylemci gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler araçlara bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı. Olay esnasında çevredeki vatandaşlar da durumu meraklı gözlerle izledi. Kimi vatandaş cep telefonu ile çekim yaparak sosyal medya hesaplarında arbedeyi yayınladı. Bazı vatandaşlar da bulundukları binada camdan çıkarak polisin gruba yaptığı müdahaleyi izledi.

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