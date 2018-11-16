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Ankara'da yaşanan intiharın görüntüsü ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 16:16 | Son Güncelleme

Ankara'da 5 gün önce Kızılay istasyonunda yaşanan intiharın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara'da 5 gün önce Kızılay istasyonunda yaşanan intiharın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Ankara'da 5 gün önce akşam saatlerinde, Kızılay istasyonunda bulunan E.K. (32) AŞTİ ile Dikimevi arasında hizmet veren trenin önüne atladı. E.K. olay yerinde feci şekilde can verdi. Yaşanan olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde E.K.'nın trenin önüne atladığı ve istasyonda bulunan diğer yolcuların panik görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-E.K.'nın trenin önüne atlaması
-Diğer yolcuların paniği

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

ANKARA (DHA)

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