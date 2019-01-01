HABER

 Ankara'da yeni yılın ilk bebeği doğdu 

YAŞAM HABERLERİ  | 01.01.2019 03:22 | Son Güncelleme

 AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara'da yeni yılın ilk bebeği Hilal Nur'u ziyaret etti.

 Ankara'da yeni yılın ilk bebeği doğdu 

Fatih POYRAZ- Özgür ALTIN/ ANKARA (DHA) - AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara'da yeni yılın ilk bebeği Hilal Nur'u ziyaret etti.
Ankara'da 2019 yılının ilk bebeği Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. Semiha (37) ve Yakup (44) Koca çiftinin ilk çocukları 2 kilo 840 gram ağırlığında normal doğumla dünyaya geldi. Koca çiftini ilk tebrik eden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk oldu. Bakan Selçuk, anneyi tebrik ederek uyuyan bebeği sevdi.
Duygulu anne de bebeğini kucağına alarak sevincini paylaştı, isteyen herkese Allah'ın anne olmayı nasip etmesini diledi. Bebeğin ismine ise baba Koca karar vererek, ismini Hilal Nur koydu. Öte yandan Bakan Selçuk, hastanede bulunan diğer yeni doğan bebekleri de ziyaret ederek her birine altın taktı. Ardından doğum öncesi annelerin yürümesi için hazırlanan ve 'doğum yolu' denilen koridora ve suda doğum bölümüne de uğrayan Bakan Selçuk annelerle sohbet etti hem de henüz doğum yapmamış annelere güç ve moral verdi.

FOTOĞRAFLI

Ankara'da yeni yılın ilk bebeği doğdu Ankara'da yeni yılın ilk bebeği doğdu

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
Rasulayn'daki teröristlerin silahlı yılbaşı kutlamaları Ceylanpınar'da tedirginlik yarattıRasulayn'daki teröristlerin silahlı yılbaşı kutlamaları Ceylanpınar'da tedirginlik yarattı
Ankara Valisi Şahin’den görev başındaki polislere yılbaşı ziyareti Ankara Valisi Şahin’den görev başındaki polislere yılbaşı ziyareti 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den çok önemli uyarı! Yılın ilk günü...

Meteoroloji'den çok önemli uyarı! Yılın ilk günü...

İkisi birlikte anlattı! ' Bunu insan yapmaz'

İkisi birlikte anlattı! ' Bunu insan yapmaz'

2019'a dikkat! Bu olaylar meydana gelecek

2019'a dikkat! Bu olaylar meydana gelecek

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

Resmen açıklandı! Burak Yılmaz...

Resmen açıklandı! Burak Yılmaz...

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Herkes bebeği kurtarmaya çalışırken arkada yaptığı inanılmaz!

Herkes bebeği kurtarmaya çalışırken arkada yaptığı inanılmaz!

Korkunç olay! Çuvalı görünce büyük şok yaşadı

Korkunç olay! Çuvalı görünce büyük şok yaşadı

Sivas'ta esrarengiz olay... Nagihan evinde ölü bulundu!

Genç kadın yalnız yaşadığı evde... Feci son!

İstanbul Şişli'de dehşet anları! Kovalamaca kaza ile sonuçlandı...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

31 Aralık okullar tatil edildi mi? (Kar tatili olan yerler)

Çok sayıda ilde okullara kar tatili

Ankara'da iki ayrı evde yangın: Kundaklama şüphesi var!

Bu iddia doğruysa... Ankara'da korku dolu anlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.