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Ankara'da "Yerinden Edilmiş Toplulukların Zorlukları: Azerbaycan Örneği" paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 18:49 | Son Güncelleme

Dağlık Karabağ Bölgesi Azerbaycan Topluluğu Başkanı Tural Gancaliyev: - "Ermenistan, işgalin sonuçlarını ve bugünkü durumu şu anda yasallaştırmaya çalışıyor. Her gün biz Google Earth'ten çocukluğumuzda oynadığımız hangi mekanlar, büyüklerimizin yattığı hangi mezarlarımız, nereler Ermenilerce yok edilmiş diye bakıyoruz" - Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi Başkanı Ferit Şafiyev: - "Ermenistan'a işgalin askeri sonuçlarının hatırlatılması şart. Süreç tıkanmış durumda. Kendi adıma konuşuyorum. Müzakere formatında seçilmiş üçüncü tarafların müdahalesi gerekiyor. Bakü ve Erivan aynı masada taraflarıyla buluşmalı"

Dağlık Karabağ Bölgesi Azerbaycan Topluluğu Başkanı Tural Gancaliyev, "Her gün 'Google Earth'ten' çocukluğumuzda oynadığımız hangi mekanlar, büyüklerimizin yattığı hangi mezarlarımız, nereler Ermenilerce yok edilmiş diye bakıyoruz." dedi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde, "Yerinden Edilmiş Toplulukların Zorlukları: Azerbaycan Örneği" isimli panel düzenlendi.

Panele yerli ve yabancı misyon şefleri, bürokrasi temsilcileri, akademisyenler, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Burada konuşan Gancaliyev, işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan'ın "insanlık suçu" işlediğini söyledi.

Bölgenin, Azerbaycan geçmişinde çok sayıda sanatçı, tarihçi, filozof ve besteci yetiştirdiğini kaydeden Gancaliyev, her Azerbaycanlının Dağlık Karabağ'da kendinden bir parça bulduğunu dile getirdi.

Gancaliyev, bölgenin Şuşa şehrinde doğduğunu belirterek, "Ermeniler işgale geldiğinde 12 yaşındaydım ve 27 yıldır hem hayatlarımızı hem de bize ait her şeyi, mirası yok ettiler." diye konuştu.

Aşırı milliyetçilerin, bölge halklarını kışkırtmasından önce Ermeniler ile Azerbaycanlıların 150 yıldır barış içerisinde yaşadığını anımsatan Gancaliyev, şunları kaydetti:

"Ermenistan, işgalin sonuçlarını ve bugünkü durumu şu anda yasallaştırmaya çalışıyor. Her gün biz 'Google Earth'ten çocukluğumuzda oynadığımız hangi mekanlar, büyüklerimizin yattığı hangi mezarlarımız, nereler Ermenilerce yok edilmiş diye bakıyoruz. Bu insanlığa karşı bir suç. Rus kilisesini bile Ermeni kilisesine dönüştürdüler. Halbuki Bakü'de Azerbaycan hükümetinin koruması altında Ermeni kilisesi yerinde duruyor."

- "Ermenistan'a, işgalin askeri sonuçlarının hatırlatılması şart"

Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi (AIR) Başkanı Ferit Şafiyev de Dağlık Karabağ sorununun çözümü için üçüncü tarafların masaya oturması gerektiğini söyledi.

Yaklaşık 30 yıldır sorunun çözümünde bir ilerleme yaşanmadığını kaydeden Şafiyev, Ermenistan'a uluslararası arenada baskı yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Şafiyev, "Ermenistan'a, işgalin askeri sonuçlarının hatırlatılması şart. Süreç tıkanmış durumda. Kendi adıma konuşuyorum. Müzakere formatında seçilmiş üçüncü tarafların müdahalesi gerekiyor. Bakü ve Erivan aynı masada taraflarıyla buluşmalı." ifadelerini kullandı.

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Air Azerbaycan Ferit Şafiyev panel Turan Gancaliyev

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