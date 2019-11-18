Ankara'da "Yerinden Edilmiş Toplulukların Zorlukları: Azerbaycan Örneği" paneli

Dağlık Karabağ Bölgesi Azerbaycan Topluluğu Başkanı Tural Gancaliyev, "Her gün 'Google Earth'ten' çocukluğumuzda oynadığımız hangi mekanlar, büyüklerimizin yattığı hangi mezarlarımız, nereler Ermenilerce yok edilmiş diye bakıyoruz." dedi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde, "Yerinden Edilmiş Toplulukların Zorlukları: Azerbaycan Örneği" isimli panel düzenlendi.

Panele yerli ve yabancı misyon şefleri, bürokrasi temsilcileri, akademisyenler, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Burada konuşan Gancaliyev, işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan'ın "insanlık suçu" işlediğini söyledi.

Bölgenin, Azerbaycan geçmişinde çok sayıda sanatçı, tarihçi, filozof ve besteci yetiştirdiğini kaydeden Gancaliyev, her Azerbaycanlının Dağlık Karabağ'da kendinden bir parça bulduğunu dile getirdi.

Gancaliyev, bölgenin Şuşa şehrinde doğduğunu belirterek, "Ermeniler işgale geldiğinde 12 yaşındaydım ve 27 yıldır hem hayatlarımızı hem de bize ait her şeyi, mirası yok ettiler." diye konuştu.