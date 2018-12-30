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Ankara'da yılbaşı gecesi bazı yollar trafiğe kapalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 19:39 | Son Güncelleme

ANKARA Valiliği, yılbaşı gecesi etkinlikleri nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapanacağını duyurdu.

ANKARA,(DHA)- ANKARA Valiliği, yılbaşı gecesi etkinlikleri nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapanacağını duyurdu.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, yılbaşı kutlamaları ile ilgili olarak yaya ve taşıt trafiğinin yoğun olacağı değerlendirilen bölgelerde bir takım emniyet tedbirlerinin alındığı bildirildi. Açıklamada, 4 ayrı bölgede kutlamaların yapılacağı ve bu bölgelere çıkan yolların araç trafiğine kapatıldığı açıklandı. Başkentte yılbaşı gecesi araç trafiğine kapatılan yollar şu şekilde:
"Atatürk Bulvarı'nın Meşrutiyet Caddesi girişinden Necatibey Caddesi girişine kadar olan bölümü ve bulvara açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü ,GMK Bulvarı'nın tamamı ve Bulvara açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej Kavşağından Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanına kadar olan bölümü ve caddeye açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Milli Müdafaa Caddesi'nin GMK Bulvarı ile Yahya Galip Caddesi arasında kalan bölümü ve caddeye açılan cadde/sokakların tamamının çift yönlü, Kumrular Sokak ile bu sokağa açılan sokakların tamamı çift yönlü, Aşkabat Caddesi'nin Milli Kütüphane girişi trafik ışıklarından 54'üncü cadde çıkışına kadar olan bölümü ile caddeye açılan cadde/sokakların tamamının, 54'üncü cadde ve caddeye açılan cadde/sokakların tamamının çift yönlü, Tunalı Hilmi Caddesi'nin; Kuğulu Park Kavşak ile Esat Caddesi Kavşağı arasında kalan bölümü ve caddeye açılan cadde/sokakların tamamı, Tunus Caddesi tünel çıkışından itibaren caddeye açılan sokakların tamamı çift yönlü, Bestekar Sokağı ile bu sokağa açılan sokakların tamamının çift yönlü olarak, Filistin Caddesi'nin tamamı ile bu caddeye açılan sokakların tamamı."
Açıklamada ayrıca vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Metro ve Ankaray gibi toplu taşıma araçlarını kullanmaları istendi.

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