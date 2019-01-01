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Ankara'da yılbaşı gecesi için geniş güvenlik önlemleri alındı 

YAŞAM HABERLERİ  | 01.01.2019 06:10 | Son Güncelleme

ANKARA’da yılbaşı gecesi için 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda geniş güvenlik önlemleri alındı.  Ankara'da yılbaşı gecesi etkinlikleri kapsamında, şehrin pek çok yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Fatih POYRAZ- Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA) - ANKARA’da yılbaşı gecesi için 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda geniş güvenlik önlemleri alındı.

Ankara'da yılbaşı gecesi etkinlikleri kapsamında, şehrin pek çok yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda yapılacak kutlamalar çerçevesinde alanın her noktasında bulunan polis ve bekçi ekipleri, çevrede kuş uçurtmadı. Meydana çıkan ara sokaklar, metro çıkışları gibi yerlerde arama noktası kuran polis ekipleri, alana giriş yapan vatandaşların üzerini aradı.

Öte yandan bazı alanlar da araç trafiğine kapatıldı. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Bulvarı’nın bir kısmı, Aşkabat Caddesi (7. Cadde), Tunalı Hilmi Caddesi, Filistin Caddesi gibi yerler etkinliklerin sonuna kadar araç geçişine kapalı kalacak.

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