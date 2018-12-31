Ankara'da yılbaşı önlemleri

Ankara'da yeni yıl kutlamalarının yapılacağı alanlara çıkan yollar trafiğe kapatıldı, güvenlik kontrol noktaları oluşturuldu.

Vatandaşların yeni yılı huzur ve güven ortamında karşılamalarını sağlamak amacıyla başkentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Kutlamalarının yapılacağı alanlara çıkan yollar trafiğe kapatıldı.

Bu kapsamda yeni yıl kutlamalarının yapılacağı 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı başta olmak üzere vatandaşların kutlamalara yoğun olarak katılacağı alanlardaki noktalarda 10 bin 326 polis görev yapıyor.

Oluşturulan güvenlik kontrol noktalarında vatandaşların üst araması yapılıyor.

Kritik noktalarda olaylara müdahale için özel harekat, terörle mücadele, istihbarat, bomba imha ve çevik kuvvet şubesine bağlı ekipler de hazır bulunuyor.

Güven timleri de kutlama alanlarında sivil kıyafetlerle görev alırken köpekli polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan alışveriş merkezlerinde, umuma açık eğlence mekanlarında, metro istasyonlarında, tren garı ve AŞTİ'de özel güvenlik görevlilerine ilave olarak polisiye tedbirler de alındı.

