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Ankara'da yoğun sis

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 11:49 | Son Güncelleme

ANKARA'da etkisini sürdüren yoğun sis, ulaşımı yavaşlatırken, yaşamı da olumsuz etkiledi.

Ankara'da yoğun sis

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da etkisini sürdüren yoğun sis, ulaşımı yavaşlatırken, yaşamı da olumsuz etkiledi.
Başkent'te 2 gündür yoğun sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü. Görüşü düşüren sis, ulaşımı yavaşlattı. Özellikle Çankaya'nın Dikmen, Söğütözü, Çayyolu, Çukurambar semtlerinde ve çevre yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, önlemlerini artırarak sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. Sis, Ankara'da günlük yaşamı da olumsuz etkiledi.

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Ankara'da yoğun sis

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