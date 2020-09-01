Ankara’da “yol vermedin” kavgası: 1 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde iki sürücü arasında çıkan yol vermeme kavgasında 1 kişi yaralandı. Kavgaya karışan sürücüler birbirinden şikayetçi oldu.

Olay, Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Ahi Mesut Bulvarı 93 Cadde kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki sürücü arasında yol vermeme nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. Kısa süre üzerinde tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada sürücülerden biri darp sonucu yaralandı. Kavga eden sürücüleri çevredeki vatandalar ayırdı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Darp sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kavga eden sürücüler birbirlerinden şikayetçi oldu.

