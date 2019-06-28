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Ankara’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 08:55 | Son Güncelleme

ANKARA’da, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Ankara’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Altındağ Battal Gazi Mahallesi Muhtar Arif Turan Caddesi ile 1017. Cadde’nin birleşimindeki kavşakta meydana geldi. Karapürçek’ten Ulus’a yolcu taşıyan Erdal Çiklemtepe’nin yönetimindeki 06 J 0124 plakalı minibüs, Muhtar Arif Turan Caddesi üzerinde seyir halindeyken, 1017. Cadde üzerinde ilerleyen Yavuz Sarıer’in kullandığı 06 DN 2144 plakalı otomobille çarpıştı. Yolcu minibüsü, çarpışmanın etkisiyle çıktığı kaldırımdaki elektrik direğine çarparak durdu. Minibüs sürücüsü Erdal Çiklemtepe ile 6 yolcusu kazada yaralanırken, aracın ön kısmı hurdaya öndü. Otomobilden sızan motor yağı caddeye yayıldı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, kaldırıldıkları çevre hastanelerde tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Muhtar Arif Turan Caddesi yaklaşık bir saat araç trafiğine kapatıldı.
‘UYARICI İŞARET KONULMASINI İSTİYORUZ’
Kazanın gürültüsüne uyanan mahalle sakinlerinden Emre Süzer, kavşakta sürekli kaza yaşandığını, birçok kez müracatta bulunmalarına rağmen yola uyarıcı bir levha ve trafik ışığı konulmadığını söyledi.
FOTOĞRAFLI

Ankara’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralıAnkara’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralıAnkara’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralıAnkara’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

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